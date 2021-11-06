За сутки выявлено 1888 новых случаев Covid-19, скончались 28 человек

В пятницу в Латвии выявлено 1888 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 28 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Из всех выявленных вчера инфицированных Covid-19 1298 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 590 вакцинированы.

Из 28 умерших двое входили в возрастную группу 40 — 49 лет, двое в группу 50 — 59 лет, четверо в группу 60-69 лет, шестеро в группу 70-79 лет, 13 в группу 80-89 лет, один в группу 90-99 лет. Как отмечают в Центре профилактики и контроля заболеваний, 26 из 28 умерших были не привиты.