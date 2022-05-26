За сутки выявлено 190 новых случаев Covid-19, скончались два человека

За минувшие сутки в Латвии выявлено 190 новых случаев Covid-19, скончались два человека, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего проведено 3520 лабораторных тестов, доля положительных результатов - 5,4%. Из общего числа инфицированных - 77 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации, в свою очередь, 113 заболевших были вакцинированы.

Один скончавшийся был в возрасте 70-79 лет, второй - в возрастной группе от 90 до 99 лет. У обоих не было прививки от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель снизился с 128,2 до 127,8 случаев на 100 000 жителей.

C начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно подтвержден у 827 889 жителей.