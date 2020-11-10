За сутки выявлено 208 новых случаев Covid-19, два человека скончались, госпитализировано 40 пациентов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В понедельник в Латвии выявлено 208 новых случаев Covid-19, двое инфицированных скончались. Вчера госпитализировано 40 пациентов с коронавирусом, в больницах находятся 309 человек с Covid-19.

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Умершие пациенты входили в возрастные группы 70-75 и 85-90 лет. На сегодняшний день в Латвии скончались 103 инфицированных Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

За прошедшие сутки сделали 6731 тест на Covid-19, 3,1% из которых показали положительный результат.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 8395 человек, выздоровели 1471 человек.

В понедельник госпитализировано 40 пациентов с коронавирусом. В настоящий момент в больницах страны находятся 309 пациентов, в том числе 15 в тяжелом состоянии, сообщает Национальная служба здравоохранения.

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