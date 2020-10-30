За сутки выявлено 284 новых случая Covid-19, умерло 5 человек, в больницах — 195 пациентов

В четверг в Латвии выявлено 284 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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За сутки в Латвии скончались пять пациентов с коронавирусом, один в возрастной группе от 40 до 45 лет, четверо — от 65 до 85 лет.

В целом в Латвии умерло 69 человек с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 5964 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 5679 человек, выздоровели 1406 пациентов.

В четверг госпитализировано 20 человек к Covid-19. В настоящий момент в больницах находятся 195 пациентов, в том числе 10 человек в тяжелом состоянии, сообщает Национальная служба здравоохранения.