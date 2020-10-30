За сутки выявлено 284 новых случая Covid-19, умерло 5 человек, в больницах — 195 пациентов
Foto: LETA

В четверг в Латвии выявлено 284 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За сутки в Латвии скончались пять пациентов с коронавирусом, один в возрастной группе от 40 до 45 лет, четверо — от 65 до 85 лет.

В целом в Латвии умерло 69 человек с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 5964 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 5679 человек, выздоровели 1406 пациентов.

В четверг госпитализировано 20 человек к Covid-19. В настоящий момент в больницах находятся 195 пациентов, в том числе 10 человек в тяжелом состоянии, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

237

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна