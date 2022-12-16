За сутки выявлено 356 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За сутки в Латвии выявлено 356 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Всего было проведено 1459 лабораторных анализов, доля положительных результатов - 24,4%.

Один скончавшийся пациент входил в возрастную группу 70-79 лет, еще трое - в возрастную группу 80-89 лет.

14-ти дневный кумулятивный показатель снизился до 284 случаев на 100 000 жителей. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 970 286 жителей.

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