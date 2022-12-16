За сутки выявлено 356 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека

За сутки в Латвии выявлено 356 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Всего было проведено 1459 лабораторных анализов, доля положительных результатов - 24,4%.
Один скончавшийся пациент входил в возрастную группу 70-79 лет, еще трое - в возрастную группу 80-89 лет.
14-ти дневный кумулятивный показатель снизился до 284 случаев на 100 000 жителей. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 970 286 жителей.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.