За сутки выявлено 455 новых случаев Covid-19, девять человек скончались
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В четверг в Латвии выявлено 455 новых случаев Covid-19, девять инфицированных скончались. Вчера госпитализировано 39 пациентов с коронавирусом, в больницах находятся 305 человек с Covid-19.

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Умершие пациенты входили в возрастные группы 45-50, 65-75, 75-85, и 85-90 лет. На сегодняшний день в Латвии скончались 116 инфицированных Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

За прошедшие сутки сделано 6734 теста на Covid-19, 6,8% показали положительный результат.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 9836 человек, выздоровели 1515 человек.

В четверг госпитализировано 39 пациентов с коронавирусом. В настоящий момент в больницах страны находятся 305 пациентов, в том числе 13 в тяжелом состоянии, сообщает Национальная служба здравоохранения.
Накануне из больниц выписано 25 пациентов, а в целом — 701.

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