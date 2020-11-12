За сутки выявлено 533 новых случая Covid-19, два человека скончались
Foto: LETA

В среду в Латвии выявлено 533 новых случая Covid-19, двое инфицированных скончались. Вчера госпитализировано 44 пациента с коронавирусом, в больницах находятся 312 человек с Covid-19.

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Умершие пациенты входили в возрастные группы 80-85 и 85-90 лет. На сегодняшний день в Латвии скончались 107 инфицированных Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

За прошедшие сутки сделано 6833 теста на Covid-19, 7,8% показали положительный результат.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 9381 человек, выздоровели 1515 человек.

В среду госпитализировано 44 пациента с коронавирусом. В настоящий момент в больницах страны находятся 312 пациентов, в том числе 17 в тяжелом состоянии, сообщает Национальная служба здравоохранения.
Накануне из больниц выписано 30 пациентов, а в целом — 701.

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