За сутки выявлено 595 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в Латвии выявлено 595 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
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Всего было проведено 2465 лабораторных анализа, доля положительных результатов составила 24,1%.
Из общего числа инфицированных 224 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 371 заболевший был привит.
14-ти дневный кумулятивный показатель заболеваемости составил 340,2 случая на 100 000 жителей. Всего с начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 839 846 жителей.
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