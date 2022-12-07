За сутки выявлено 682 новых случая Covid-19, скончались два человека

За минувшие сутки выявлено 682 новых случая Covid-19, получена информация о смерти двух зараженных коронавирусом человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В понедельник было проведено 2949 теста на Covid-19, 23,1% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 302,9 до 305,3 случая на 100 000 жителей.

Оба умерших входили в возрастную группу 90-99 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 6107 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 966 813 случаев заражения.