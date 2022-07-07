За сутки выявлено 694 новых случая Covid-19, скончались три человека
Foto: F64

За минувшие сутки в Латвии выявлено 694 новых случая Covid-19, скончались три человека, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Всего было проведено 2857 лабораторных тестов, доля положительных результатов - 24,3%.

Из общего числа инфицированных 286 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 408 заболевших были привиты.

Среди умерших два человека входили в возрастную группу 70-79 лет, еще один - в группу 80-89 лет. Два человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один умерший был привит.

14-ти дневный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 316,4 случаев на 100 000 жителей. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 839 251 человека.

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