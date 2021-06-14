За сутки выявлено 74 новых заболевших коронавирусом
Foto: LETA

В воскресенье, 13 июня, проведено 3409 анализов на Covid-19, результаты 74 оказались положительными. Информации о новых умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Доля положительных результатов — 2,2%.

Кумулятивная заболеваемость продолжает снижаться: двухнедельный показатель составляет 153,4 случая на 100 000 жителей.

С начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 136 104 человек, скончались 2456 человек с этим диагнозом. За последние две недели в Латвии выявлено 2905 случаев Covid-19, остальные считаются выздоровевшими.

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