За сутки выявлено 794 случаев Covid-19, 11 заболевших умерли
Foto: Imago/Scanpix/LETA

В пятницу выявлено 794 новых случая коронавируса. 11 заболевших скончались, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Трое умерших были в возрасте от 60 до 70 лет, шестеро от 75 до 85 лет и двое старше 85. В общей сумме в Латвии умерли уже 253 заболевших.

За сутки было проведено 8695 тестов, количество положительных результатов составило 9,1%. При показателе выше 4% заболеваемость считается неконтролируемой.

Всего в Латвии заразилось уже 20 787 человек.

В пятницу были госпитализированы 74 человека. Всего в стационарах находятся 556 человек. 515 из госпитализированных находятся в среднетяжёлом состоянии, 41 - в тяжёлом.

За сутки выписались 89 пациентов, а всего за время пандемии были выписаны 1624 человека.

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