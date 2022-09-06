За сутки выявлено 795 новых случаев заболевания Covid-19; скончались три пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом проведено 3962 лабораторных теста на Covid-19, из них доля положительных — 20,1%.

Среди заболевших 336 человек не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 459 пациентов были привиты от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 546,4 случаев на 100 тысяч населения.

Скончался один пациент в возрасте от 70 до 79 лет, один — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Все скончавшиеся не были привиты.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 902 890 человек.