За сутки выявлено 870 случаев Covid-19, скончались 18 человек
Foto: Imago/Scanpix/LETA

В пятницу выявлено 870 новых случаев коронавируса. Восемнадцать человек скончались, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Один умерший были в возрасте от 40 до 45 лет, двое — от 55 до 60 лет, один — от 60 до 65, один — от 65 до 70 лет, пятеро — от 70 до 75 лет, двое — от 75 до 80 лет, пятеро — от 80 до 85 лет, один — от 85 до 90 лет.

За сутки было проведено 10 057 тестов, количество положительных результатов составило 8,7%. При показателе выше 4% заболеваемость считается неконтролируемой.

Всего в Латвии заразилось уже 30 297 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

8

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?