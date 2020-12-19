За сутки выявлено 870 случаев Covid-19, скончались 18 человек

В пятницу выявлено 870 новых случаев коронавируса. Восемнадцать человек скончались, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Один умерший были в возрасте от 40 до 45 лет, двое — от 55 до 60 лет, один — от 60 до 65, один — от 65 до 70 лет, пятеро — от 70 до 75 лет, двое — от 75 до 80 лет, пятеро — от 80 до 85 лет, один — от 85 до 90 лет.

За сутки было проведено 10 057 тестов, количество положительных результатов составило 8,7%. При показателе выше 4% заболеваемость считается неконтролируемой.

Всего в Латвии заразилось уже 30 297 человек.