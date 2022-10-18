За сутки выявлено 872 новых случая заболевания Covid-19; скончались три пациента
Foto: TASS/Scanpix/LETA

За сутки выявлено 872 новых случая заболевания Covid-19; скончались три пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом проведено 4528 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 19,3%.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 623,6 случаев на 100 тысяч населения.

Скончался один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, один — от 70 до 79 лет, один — от 80 до 89 лет.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 945 174 человек, скончались 6036 пациентов с Covid-19.

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