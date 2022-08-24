За сутки выявлено 972 новых случая Covid-19, скончались шесть человек

За минувшие сутки в Латвии выявлено 972 новых случая Covid-19, скончались шесть человек. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего было проведено 3800 лабораторных анализов, доля положительных результатов — 25,6%.

Из общего числа инфицированных 457 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 515 заболевших были привиты.

Среди скончавшихся один человек был в возрасте 60-69 лет, двое входили в возрастную группу 70-79 лет, а трое - в возрастную группу 80-89 лет. Четверо умерших были не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а двое были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости составил 848,2 случая на 100 000 жителей. Всего с начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 893 613 жителей.