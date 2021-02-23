За сутки выявлены 669 новых случаев Covid-19, скончались 24 человека

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 669 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались 24 человек.

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Один умерший был в возрасте от 30 до 39 лет, один в возрасте от 50 до 59 лет, пятеро в возрастной группе 60 - 69 лет, шестеро в группе 70 - 79 лет, девять скончавшихся были в возрасте от 80 до 89 лет, а двое в возрасте от 90 до 99 лет.

Всего за сутки проведены 12 678 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,3%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 502,9 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии коронавирусом заразились 82 462 человека.