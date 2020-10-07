За сутки выявлены 67 новых случаев Covid-19, госпитализировано еще три пациента
Foto: F64

За минувшие сутки госпитализировано еще три пациента с Covid-19, а также констатированы 67 новых случаев заболевания сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За прошедшие сутки всего были проведены 4426 анализов на коронавирус, сообщает ЦПКЗ. Более подробная информация о заболевших будет опубликована позже, указали в ведомстве.

В настоящий момент в стационарах находятся 34 пациента с Сovid-19, у 29 заболевание средней тяжести, пять человек в тяжелом состоянии.

Из больниц выписано 237 пациентов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

58

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Что привезти на память из Вентспилса
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов