За сутки выявлены 67 новых случаев Covid-19, госпитализировано еще три пациента

За минувшие сутки госпитализировано еще три пациента с Covid-19, а также констатированы 67 новых случаев заболевания сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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За прошедшие сутки всего были проведены 4426 анализов на коронавирус, сообщает ЦПКЗ. Более подробная информация о заболевших будет опубликована позже, указали в ведомстве.

В настоящий момент в стационарах находятся 34 пациента с Сovid-19, у 29 заболевание средней тяжести, пять человек в тяжелом состоянии.

Из больниц выписано 237 пациентов.