За сутки выявлены 876 новых случаев Covid-19, скончались 28 человек

За прошедшие стуки в Латвии выявлены 876 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались 28 человек.

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Пятеро скончавшихся были в возрасте от 55 до 70 лет, 12 умерших - в возрастной группе от 70 до 80 лет, восемь умерших в возрасте от 80 до 90 лет, а трое скончавшихся были в возрасте от 90 до 95 лет.

Всего в четверг проведены 11 495 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,6%.

С начала эпидемии в Латвии коронавирусом заразились 70 276 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в четверг в больницы поступили 103 пациента Covid-19, в том числе пятеро были перевезены. Всего в стационарах лечатся 986 пациентов, из них 102 в тяжелом состоянии.