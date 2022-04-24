За сутки зарегистрировано 322 новых случая Covid-19
Foto: LETA

По информации Центра профилактики и контроля заболеваний, 23 апреля в Латвии зарегистрировано 322 новых случая заболевания Covid-19. К счастью, за минувшие сутки не получено ни одного сообщения об умерших от коронавируса или осложнений, вызванных этим заболеванием.

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За сутки проведено 2485 лабораторных тестов на Covid-19, 13% из них были положительными.

Из выявленных зараженных 97 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, а 225 человек были привиты.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости за сутки снизился с 457,1 до 449,9 случая на 100 тысяч населения.

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