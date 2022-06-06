За сверхурочную работу во время Covid-19 медикам выплатят 6,7 млн евро
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Бюджетная и финансовая комиссия Сейма в понедельник поддержала решение выделить 6 696 934 евро, которые будут выплачены медикам в качестве компенсации за сверхурочную работу во время Covid-19.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Планируется, что Национальная служба здравоохранения за период с декабря 2021 года по апрель этого года получит 6 026 931 евро, из которых 5 760 252 будут выделены медучреждениям, а 266 579 евро - сотрудникам службы.

Финансирование в размере 438 700 получит Служба неотложной медицинской помощи за период с 1 декабря по 30 апреля этого года. Центру профилактики и контроля заболеваний за тот же период выделят 165 230 евро, а Министерству здравоохранения - 65 940 евро.

Государственный центр донорства получит 133 евро за период с 1 января этого года по 30 апреля.

Средства Министерству здравоохранения планируется выделить из госпрограммы "Средства на непредвиденные расходы".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Полезные рекомендации, как сделать свою компанию более устойчивой