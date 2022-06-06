За сверхурочную работу во время Covid-19 медикам выплатят 6,7 млн евро

Бюджетная и финансовая комиссия Сейма в понедельник поддержала решение выделить 6 696 934 евро, которые будут выплачены медикам в качестве компенсации за сверхурочную работу во время Covid-19.

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Планируется, что Национальная служба здравоохранения за период с декабря 2021 года по апрель этого года получит 6 026 931 евро, из которых 5 760 252 будут выделены медучреждениям, а 266 579 евро - сотрудникам службы.

Финансирование в размере 438 700 получит Служба неотложной медицинской помощи за период с 1 декабря по 30 апреля этого года. Центру профилактики и контроля заболеваний за тот же период выделят 165 230 евро, а Министерству здравоохранения - 65 940 евро.

Государственный центр донорства получит 133 евро за период с 1 января этого года по 30 апреля.

Средства Министерству здравоохранения планируется выделить из госпрограммы "Средства на непредвиденные расходы".