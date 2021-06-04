За три дня предварительного голосования в выборах приняли участие 12,31% избирателей

За три дня предварительного голосования в муниципальных выборах приняли участие 118 752 избирателя или 12,31% от общего числа людей, имеющих право голоса, сообщает LETA со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Самая высокая активность избирателей была в Видземе, там за три дня проголосовали 53 598 человек или 13,56% от всех избирателей Видземе. Затем идет Латгале с 22 523 голосов (12,81% избирателей), Курземе с 20 607 голосами (11,21%), а наименее активные избиратели были в Земгале - там проголосовали 22 024 человека (10,51% избирателей).

Как уже сообщалось, 5 июня в Латвии пройдут выборы в самоуправления. В этом году они не состоятся в Риге, где депутаты были избраны в 2020 году и в Резекненском крае, где выборы перенесены из-за решения Суда Сатверсме, отменившего присоединение Варакляны к Резекненскому краю.