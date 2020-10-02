За три дня сделано почти 2500 тестов на Covid-19 по слюне, положительными оказались 28
Foto: DELFI

За три дня в Латвии сделано 2468 тестов на Covid-19 по слюне, положительными оказались 28 или 1,13%, сообщила в передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ министр здравоохранения Илзе Винькеле.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Министр считает, что точность тестов по слюне для общего скрининга на Covid-19 и массового тестирования "абсолютно достаточна". Тем не менее, как указала Винькеле, по мнению специалистов, тесты из носоглотки более точны.

На вопрос, почему тесты по слюне не используются более широко, Винькеле ответила, что они будут проводиться параллельно с тестированием проб со слизистой. "Это рекомендация инфекционистов и эпидемиологов, чтобы эти тесты применялись параллельно. Одно другого не исключает, и есть случаи, когда абсолютно необходимо сделать эту неприятную процедуру", — сказала глава Минздрава.

С понедельника по среду добровольно сделать бесплатный тест на Covid-19 по слюне могли жители Кулдиги, а в субботу, 3 октября, такие тесты будут проводиться в Даугавпилсе. В этих городах зарегистрированы вспышки коронавируса, и существенное увеличение тестирования поможет оценить развитие ситуации с заболеваемостью.

В связи со вспышками Covid-19 в Кулдиге и Даугавпилсе до середины октября введены локальные ограничения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Даугавпилс Илзе Винькеле
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма