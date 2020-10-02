За три дня сделано почти 2500 тестов на Covid-19 по слюне, положительными оказались 28

За три дня в Латвии сделано 2468 тестов на Covid-19 по слюне, положительными оказались 28 или 1,13%, сообщила в передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Министр считает, что точность тестов по слюне для общего скрининга на Covid-19 и массового тестирования "абсолютно достаточна". Тем не менее, как указала Винькеле, по мнению специалистов, тесты из носоглотки более точны.

На вопрос, почему тесты по слюне не используются более широко, Винькеле ответила, что они будут проводиться параллельно с тестированием проб со слизистой. "Это рекомендация инфекционистов и эпидемиологов, чтобы эти тесты применялись параллельно. Одно другого не исключает, и есть случаи, когда абсолютно необходимо сделать эту неприятную процедуру", — сказала глава Минздрава.

С понедельника по среду добровольно сделать бесплатный тест на Covid-19 по слюне могли жители Кулдиги, а в субботу, 3 октября, такие тесты будут проводиться в Даугавпилсе. В этих городах зарегистрированы вспышки коронавируса, и существенное увеличение тестирования поможет оценить развитие ситуации с заболеваемостью.

В связи со вспышками Covid-19 в Кулдиге и Даугавпилсе до середины октября введены локальные ограничения.