За три дня в Латвии зарегистрировано 719 новых случаев Covid-19

За последние три дня в Латвии зарегистрировано 719 новых случаев Covid-19, скончался один человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
3 декабря поступили сведения о 421 заболевшем, 4 декабря - о 230, а 5 декабря - о 68. Умерший пациент входил в возрастную группу 80-89 лет.
За эти дни было проведено 4075 лабораторных тестов, доля положительных результатов - 17,6%.
14-ти дневный кумулятивный показатель вырос до 311,5 случаев на 100 000 жителей.
С начала пандемии Covid-19 выявлен у 965 678 жителей Латвии.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.