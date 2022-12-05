За три дня в Латвии зарегистрировано 719 новых случаев Covid-19

За последние три дня в Латвии зарегистрировано 719 новых случаев Covid-19, скончался один человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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3 декабря поступили сведения о 421 заболевшем, 4 декабря - о 230, а 5 декабря - о 68. Умерший пациент входил в возрастную группу 80-89 лет.

За эти дни было проведено 4075 лабораторных тестов, доля положительных результатов - 17,6%.

14-ти дневный кумулятивный показатель вырос до 311,5 случаев на 100 000 жителей.

С начала пандемии Covid-19 выявлен у 965 678 жителей Латвии.