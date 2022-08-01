За три дня выявлено 2605 новых случаев заболевания Covid-19; скончались четыре пациента
Foto: LETA

За три дня выявлено 2605 новых случаев заболевания Covid-19; скончались четыре пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом проведено 7737 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 33,7%.

Среди заболевших 1114 человека не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1491 пациент был привит от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 948,9 случая на 100 тысяч населения.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 70 до 79 лет, два — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Три пациента не были привиты.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 864 329 человек.

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