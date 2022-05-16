За три дня выявлено 339 новых случаев Covid-19, скончались пять пациентов
Foto: Pixabay

За три дня в Латвии 339 новых случаев Covid-19, скончались пять пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего было произведено 5787 тестов, доля позитивных результатов — 5,9%. Из всех заболевших 131 человек не был привит или не завершил курс вакцинации. А 208 из инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся два пациента в возрасте от 70 до 79 лет, три — от 80 до 89 лет. Среди умерших четыре пациента не были привиты, один — прошел курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 174,9.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 826 038 человек при населении в 1,89 млн человек.

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