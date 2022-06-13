За три дня выявлено 417 случаев Covid-19

За три дня выявлено 417 новых случаев заболевания Covid-19, скончались два человека, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего было проведено 4714 лабораторных теста, доля положительных результатов составила 8,8%.

Из общего числа инфицированных - 156 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 261 человек - был привит. Умершие входили в возрастную группу 80-89 лет. Один из них был привит, второй - нет.

14-ти дневный кумулятивный показатель составил 121,1 случай на 100 000 жителей.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 830 698 жителей.