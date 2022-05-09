За три дня выявлено 589 новых случаев Covid-19, скончался один пациент
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За три дня в Латвии выявлено 589 новых случаев Covid-19, скончался один пациент , сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 6914 тестов, доля позитивных результатов — 8,5%. Из всех заболевших 174 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 415 из инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 80 до 89 лет, который был привит.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 251,7.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 824 635 человек при населении в 1,89 млн человек.

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