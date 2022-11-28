За три дня зарегистрировано 829 новых случаев Covid-19, скончались три человека

За три дня в Латвии зарегистрировано 829 новых случая Covid-19, получена информация о трех умерших пациентах, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего было проведено 5032 лабораторных исследования, доля положительных результатов - 16,5%

14-ти дневный кумулятивный показатель вырос с 282,8 до 288,1 случая на 100 000 жителей.

Двое умерших пациента были в возрасте 60-69 лет, один - в возрасте 90-99 лет. Всего в Латвии умерли 6090 пациента, инфицированных Covid-19.

C начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 962 914 жителей.