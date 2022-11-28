За три дня зарегистрировано 829 новых случаев Covid-19, скончались три человека
Foto: Shutterstock

За три дня в Латвии зарегистрировано 829 новых случая Covid-19, получена информация о трех умерших пациентах, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Всего было проведено 5032 лабораторных исследования, доля положительных результатов - 16,5%

14-ти дневный кумулятивный показатель вырос с 282,8 до 288,1 случая на 100 000 жителей.

Двое умерших пациента были в возрасте 60-69 лет, один - в возрасте 90-99 лет. Всего в Латвии умерли 6090 пациента, инфицированных Covid-19.

C начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 962 914 жителей.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Значение и применение жирных кислот Омега-3 в зимний сезон. Объясняет фармацевт
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой