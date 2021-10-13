За три года возросло число клиентов Рижской Социальной службы с диагнозом "игровая зависимость"

В среду Комитет по социальным вопросам Рижской думы и Комитет по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции на совместном заседании обсуждали социальные последствия азартных игр.

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Юрис Осис, начальник Отдела занятости, социальной работы и практики Департамента благосостояния Рижской думы, представил итоги исследования о социальных последствиях игровой зависимости.

Портрет игромана в Риге — мужчина-латыш в возрасте от 15 до 24 лет или от 35 до 44 лет с базовым образованием или ниже. Этот человек часто официально женат, но живет с супругой раздельно или же не женат и живет со своими бабушкой и дедушкой. С точки зрения занятости есть две категории: зависимый игрок — это либо обычный, либо квалифицированный рабочий, либо — предприниматель. Многие из этих игроков пристрастились к азартным играм еще до 18 лет.

Данные Рижской Социальной службы показывают, что за три года — с 2018 по 2020 год — зависимых от игры среди ее клиентов стало больше. Если в 2018 году это был 31 клиент с официальным диагнозом игровой зависимости, то в 2020 году их было уже 47 клиентов, включая детей.

По словам Осиса, в практике социальных работников до сих пор не было игроманов, которые признали бы наличие проблемы и добровольно согласились бы на помощь. Во многих случаях клиент считает, что игра — это работа и способ заработка для семьи.

"В сотрудничестве с государственными и муниципальными учреждениями столица активно работает над ограничением деятельности игорных залов", — заверила вице-мэр Риги Линда Озола (Новая Консервативная партия). По ее словам, этот вопрос уже давно стоит на повестке дня на муниципальном и национальном уровне.

"Со стороны Риги активная работа ведется над улучшенными версиями документов территориального планирования Риги, которые предусматривают, что расположение игорных залов будет ограничено. Общественное обсуждение документов развития города только что завершилось" — сообщила Озола.

Уже сообщалось, что проведенное в 2019 году исследование показывает, что большинство или 77% респондентов считают, что в Латвии слишком много игорных заведений, а 59% респондентов поддерживают общий запрет на азартные игры.