За военным парадом в Риге следили примерно 70 000 человек

Вчера около 70 000 человек собрались на набережной 11 ноября в Риге, чтобы посмотреть военный парад, посвященный 104-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, сообщили в Государственной полиции.

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Однако полиция не вела точного учета собравшихся, и эти данные являются лишь приблизительными.

Как сообщалось, в параде приняли участие около 1 500 солдат, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов, была продемонстрирована военная техника латвийских вооруженных сил и союзников, над Даугавой пролетели самолеты и вертолеты.

Полиция сообщает, что в факельном шествии в честь государственного праздника в пятницу вечером в Риге приняли участие примерно 8 000 человек.

По всей Латвии мероприятия 18 ноября прошли без происшествий. В Риге лишь один человек в состоянии алкогольного опьянения совершил хулиганские действия, и еще одним лицом без соответствующего разрешения над местом проведения мероприятия был запущен дрон.