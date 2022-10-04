За время пандемии от Covid-19 скончались 6000 человек; вчера — восемь

В понедельник, 3 октября, с диагнозом Covid-19 скончались восемь человек, и таким образом общее число жертв коронавируса, для которых болезнь закончилась летальным исходом, за время пандемии достигло 6006 человек, подсчитал портал lsm.lv. В минувшие сутки диагноз Covid-19 подтвердился у 991 жителя.

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За последние сутки был произведен 4 481 лабораторный тест на Covid-19, зарегистрирован 991 новый случай. Доля позитивных случаев таких образом составила 22,1%.

Получены сообщения о восьми летальных исходах за сутки. Скончался один человек в возрасте 40-49 лет, один — в возрасте 50-59 лет, один — 70-79 лет, четыре — 80-89 лет, один — 90-99 лет. Пятеро из скончавшихся были вакцинирована, а трое — не привиты или не завершили курс вакцинации.

Число жертв Covid-19 за все время пандемии достигло 6006 человек. Портал lsm.lv отмечает, что реально жертв — больше. В оперативную ежедневную статистику Центра профилактики и контроля заболеваний часть случаев не попадает. В марте уже была информация о 7 043 летальных исходах, в которых Covid-19 был как основной причиной смерти, так и фактором, который привел к смерти.

В прошлом году — во второй год пандемии — в Латвии был зарегистрирован самый высокий за последние 20 лет уровень смертности. В 2021 году количество смертей было больше на 5000. До пандемии количество смертей в Латвии не превышало 29 000 в год, в 2021 году прирост составил 18%, превысив 34 000 смертей.