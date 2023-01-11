За выход на лед можно получить штраф: опубликован список исключений

11 января самоуправление уточнило список водоемов на административной территории Риги, на льду которых можно находиться. За выход на лед в других местах полагается предупреждение или штраф до 100 евро.

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Запрет на выход на лед не относится к озерам Бабелитис, Велнэзерс и Дамбьяпурва. Также разрешено находиться на льду водоемов в парке Владмира Кудояра и Виестурдарзсе. Кроме того, разрешено находиться на льду отдельных участков некоторых водоемов:

Кенгарагский пруд — не ближе, чем в 70 метрах от Даугавы;

Гайльэзерс — не далее 70 метров от берега;

пруд поместья Мазюмправас — не ближе, чем в 50 метрах от Даугавы;

Зиемельупе возле очистной станции "Даугавгрива" — не ближе, чем в 100 метрах от Буллюпе;

пруд Марас — не ближе, чем в 200 метрах от Марупите и в 100 метрах от перекрестка улиц Фрича Бривзиемниека и Ойара Вациеша;

канал Юглас возле улицы Яунциема, 4А;

Саркандаугава от дома 10А на 10-й и до дома 5 2-й линии Кундзинсалы — не дальше 50 метров от берега;

Залив Саркандаугавас от улицы Уриекстес, 12В до улицы Уриекстас, 12 — не дальше 50 метров от берега;

Страздупите от улицы Бривибас гатве, 417А, до аллеи Видземес, 1 — не ближе, чем в 250 метрах от Железнодорожного моста;

Канал Хапака от улицы Лиелупес, 72, до Лиелупес, 48;

Агенскалнский залив от дамбы Ранькя до дамбы Баласта, 3 — не ближе, чем в 70 метрах от впадения Марупите и от начала канала Зунда;

Вецдаугава: от проспекта Мангальсалас до улицы Ведзелю, 4, от улицы Сканстниеку, 5, до проспекта Мангальсалас, от улицы Айру, 87, до улицы Ипалас, 3;

Канал Коюсалас: от улицы Аустувес, 5А, до улицы Краста, 89, и от улицы Краста, 5, до улицы Краста, 47.

Разрешено находиться на нескольких участках озера Кишезерс:

от улицы Милгрвья, 16, до улицы Эзермалас, 12 — не далее 200 метров от берега;

от улицы Эзермалас, 10 В, до улицы Майлишу, 47 — не далее 200 метров от берега;

от улицы Яунциема Гатве, 326, до Яунциема гатве, 171 А — не далее 200 метров от берега;

от улицы Яунциема Гатве, 240, до Яунциема гатве, 135 В — не далее 200 метров от берега;

от улицы Яунциема Гатве, 83 А, до Яунциема гатве, 171 А — не далее 200 метров от берега;

в заводи Белтес кактс возле улицы Яунициема гатве, 83 А — не далее 200 метров от берега;

в заводи Сужу кактс возле улицы Яунициема гатве, 73 — не далее 200 метров от берега;

в заводи Пилс катс между поселком Макшкерниеку и улицей Игатес, 1 — не ближе, чем в 200 метрах от места впадения реки Юглас.

Также запрет не распространяется на два участка озера Юглас: от улицы Улжа, 21, до улицы Маконю, 1 А (залив Лиеллока) — не далее 200 метров от линии берега; а также на участок от улицы Страздмуйжас, 16, до улицы Слшкалну, 5 — не далее 100 метров от берега.

В остальных местах за выход на лед можно получить штраф до 100 евро. За актуальной ситуацией можно следить на карте льда на водоемах Риги.