За выходные — 586 новых случаев Covid-19, умерли пять человек

За последние три дня в Латвии лабораторно подтверждено 586 новых случаев Covid-19, получена информация о пяти умерших от коронавируса.

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Всего за три дня жители сделали 3079 лабораторных тестов на Covid-19, из них 19% дали положительный результат.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей уменьшился с 284 до 276,9.

За три дня получена информация о пяти людях, которые умерли из-за коронавируса. Двое входили в возрастную группу 70-79 лет, двое — в возрастную группу 80-89 лет, а один человек был в возрасте от 40 до 49 лет.

С начала пандемии в Латвии от коронавируса умерли 6126 человек.