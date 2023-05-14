За выходные новых кандидатов на пост президента Латвии не добавилось

Срок подачи заявок кандидатов на выборы президента Латвии закончился в ночь на воскресенье, 14 мая. Новых претендентов на пост президента не было. Это означает, что на высокий пост будут баллотироваться три представителя, ранее выдвинутые тремя партиями. Выборы президента пройдут в Сейме 31 мая.

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"Объединенный список" выдвигает на пост президента своего основателя, бизнесмена Улдиса Пиленса, "Прогрессивные" — эксперта по государственному управлению Элину Пинто, а "Новое единство" - министра иностранных дел Эдгара Ринкевича.

Как сообщили агентству LETA в Сейме, кандидатуры Пиленса на должность президента выдвинули члены "Объединенного списка" Эдгарс Таварс, Эдвардс Смилтенс, Линда Матисоне, Чеславс Батня, Андрейс Свиланс, Атис Декснис, Айва Виксна, Иева Бранте, Ингмарс Лидака, Раймондс Бергманис, Юрис Вилюмс, Лаурис Лизбовскис, Игорь Раев, Андрис Кулбергс и Эдгарс Путра.

Элина Пинто была выдвинут кандидатом на пост президента от "прогрессивных" депутатов Каспара Бришкенса, Атиса Швинки, Скайдрите Абрамы, Лейлы Расимы, Эдмунда Чепуритиса, Яны Симановской, Эдгара Зелдериса, Андриса Шуваева, Антонины Ненашевой и Андриса Спрудса.

Депутаты "Новоого Единства" Айнарс Латковскис, Янис Рейрс, Хосам Абу Мери, Агнесе Краста, Инга Берзиня, Янис Скрастиньш, Рихардс Козловскис, Агита Зариня-Стуре, Эдмундс Юревичс и Андрей Юдин подписали заявление о выдвижении Ринкевича.

"Национальное Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК), партии "Латвия на первом месте" и "Стабильность" своих кандидатов на пост президента не выдвигали.

Ни один из трех кандидатов в президенты пока не имеет явного большинства для победы на выборах.

Оппозиционные партии "Латвия на первом месте" (ЛПВ) и "Стабильность" ранее выражали свою поддержку Пиленсу, но лидер ЛПВ Айнарс Шлесерс заявил, что в случае поддержки он ожидает, что Пиленс предпримет шаги по смене правительства Кришьяниса Кариньша в котором "Объединенный список" является одной из коалиционных партий. Публично предполагалось, что Пиленс может быть избран только голосами "Объединенного списка" и оппозиции, за него также могут проголосовать СЗК и независимый депутат Глория Гревцова. Но СЗК пока не выразила явной поддержки ни одному из кандидатов.

Ринкевича и Пинто на данный момент поддержали только выдвинувшие их партии — "Новое Единство" и "Прогрессивные".

Политологи выражают скептицизм по поводу шансов Пинто на выборах президента. Тогда как в случае с Ринкевичем они видят возможность получения поддержки от "Национального Единства" и "прогрессивных" в случае, если Пинто выпадет в первом туре голосования. Но "Новое Единство" еще не сформулировало, как оно будет голосовать на президентских выборах. Более того, поддержки всех трех этих партий было бы недостаточно, и для избрания Ринкевича - ему необходимо добиваться большего количества голосов.

По мнению программы LTV De facto, изменения в составе коалиции после президентских выборов становятся все более вероятными. В политических кругах звучат версии о возможном сближении СЗК с коалицией в случае поддержки кандидата от "Нового Единства".

В ЗСК утверждают, что все три кандидата в настоящее время имеют одинаковые шансы получить 16 голосов фракции.

"Мы будем работать над тем, чтобы кандидата поддержали 16 депутатов. Я думаю, всем понятно, что ЗСК вполне может решить этот процесс, и в нем важны именно наши 16 голосов, а не один или два,", — пообещал Виктор Валайнис, глава фракции СКЗ в Сейме.

Лидер "Стабильности" Алексей Росликов заявил, что голоса его фракции могут пойти против всех кандидатов, если никто не будет готов пообещать отменить правовую норму, требующую от граждан России подтверждать знание государственного языка хотя бы на минимальном уровне для получения постоянного вида на жительство в Латвии.

По словам Росликова, его партия осознает, что "Стабильности" не реально войти в правительство, поэтому других способов получить голоса фракции за кандидатов в президенты нет.

В политических кругах есть предположения, что новый президент не будет избран в этом туре выборов, если никто из кандидатов не наберет необходимой поддержки. И некоторые политики из коалиции призывают входящие в нее партии - "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение - согласовать одного кандидата.

Нынешний президент Эгилс Левитс сначала согласился, но позже отказался баллотироваться на второй срок. Его готово было продвигать Национальное объединение и поддержать "Новое Единство", но получить единую поддержку в коалиции Левитсу не удалось, поэтому для его переизбрания не хватило бы голосов.

Выборы президента пройдут в Сейме 31 мая. Конституция предусматривает, что президент избирается открытым голосованием большинством голосов (не менее 51) депутатов.

Президентом государства может быть избран полноправный гражданин Латвии, достигший 40-летнего возраста.

В Латвии у президента больше представительских функций, его влияние на законодательство и исполнительную власть ограничено, но президент может инициировать законопроекты и играет значительную роль при формировании правительств и выдвижении кандидатов на пост премьер-министра.