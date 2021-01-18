За выходные в аэропорту "Рига" 17 пассажирам не разрешили въезд в Латвию из-за отсутствия теста на Covid-19
Foto: DELFI

В минувшие выходные 17 человек были лишены возможности прибыть на самолете в Ригу из-за отсутствия отрицательного теста на Covid-19, сделанного не позднее чем за 72 часа до посадки, сообщил специалист по общественным отношениям Агентства гражданской авиации (АГА) Айвис Винцев.

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По его словам, большинство людей без теста были гражданами Латвии, однако отказы получили также граждане Литвы и Эстонии, которые не представили тест на том основании, что они будут проезжать через Латвию транзитом.

"Транзитные пассажиры могут быть освобождены от теста только в том случае, если они следуют транзитом по воздуху и не покидают аэропорт, поэтому пассажиры, которые планируют транзит наземным транспортом, должны предъявить тест", — пояснил Винцев.

Кроме того, хотя перевозчики должны проверять наличие теста в стране отправления, в последние дни в Рижском аэропорту были отдельные случаи дополнительных проверок.

По результатам проверок АГА пришло к выводу, что в основном перевозчики обеспечивают выполнение дополнительных требований — у пассажиров имеются тесты либо к ним относятся исключения (в основном это транзитные пассажиры).

Уже сообщалось, что с 15 января для въезда в Латвию требуется наличие отрицательного теста на "Covid-19", сделанного не позднее чем за 72 часа до выезда.

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LETA

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LETA

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