Заасфальтирована региональная дорога Саулкрасты-Лимбажи
Foto: F64

Завершены работы по асфальтированию региональной дороги Саулкрасты-Лимбажи (Р53). Теперь вся дорога от Таллинского шоссе до Лимбажи покрыта асфальтом, сообщают Latvijas valsts ceļi.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Важность этой дороги для грузовых и пассажирских перевозок выросла с тех пор, как 20 лет назад была закрыта железнодорожная линия Скулте-Лимбажи. Тогда жителям обещали улучшить условия езды по этой дороге, и это наконец-то сделано.

Часть дороги, от Наужской мельницы до Лимбажи, находится на территории Северовидземского биосферного резервата, поэтому работы велись так, чтобы как можно меньше навредить природе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Лимбажи Саулкрасты
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Снова в школу!