Заасфальтирована региональная дорога Саулкрасты-Лимбажи

Завершены работы по асфальтированию региональной дороги Саулкрасты-Лимбажи (Р53). Теперь вся дорога от Таллинского шоссе до Лимбажи покрыта асфальтом, сообщают Latvijas valsts ceļi.

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Важность этой дороги для грузовых и пассажирских перевозок выросла с тех пор, как 20 лет назад была закрыта железнодорожная линия Скулте-Лимбажи. Тогда жителям обещали улучшить условия езды по этой дороге, и это наконец-то сделано.

Часть дороги, от Наужской мельницы до Лимбажи, находится на территории Северовидземского биосферного резервата, поэтому работы велись так, чтобы как можно меньше навредить природе.