Забастовка педагогов отменена. Правительство и LIZDA достигли компромисса (ДОПОЛНЕНО)

Кабинет министров и Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) договорились о компромиссе в улучшений условий труда педагогов, поэтому запланированная на 19 сентября забастовка не состоится, сообщило агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

О том, что забастовка не состоится, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце ("Консервативные")

Streika nebūs!

Paldies kolēģiem valdībā un arī @lizda par kompromisu meklēšanu. pic.twitter.com/nqMy3EiDEX — Anita Muizniece (@anita_muizniece) September 16, 2022

Министр образования и науки Анита Муйжниеце рассказала, что в учреждениях всеобщего образования, основного и среднего образования (включая среднеспециальные) с января 2023 года повысятся "выплата на одного учащегося", что означает появление дополнительных средств на повышение зарплат педагогам, сообщает портал lsm.lv.

С сентября следующего года учителя указанных учебных заведений перейдут на 36-часовую рабочую неделю с пропорцией: 65% времени на работу в учебное время и 35% — во внеурочное время.

Минимальная ставка заработной платы составит 1080 евро.

Также было согласовано, что с января 2023 года ставка заработной платы воспитателей дошкольных учреждений увеличится до 1070 евро, что означает увеличение на 100 евро по сравнению с сентябрем этого года. С сентября следующего года также планируется изменить баланс нагрузки в дошкольных учреждениях на: 34+6.

Глава LIZDA Инга Ванага заявила на пресс-конференции, что "компромиссы были непростыми, но они необходимы, и качество трудовой жизни педагогов улучшится".

Ванага напомнил, что LIZDA выдвинула два требования — "сбалансированная рабочая нагрузка", то есть меньшая часть рабочей нагрузки должна отводиться на контактные часы, а также реализация норм законодательства, в которые включен график повышения зарплат педагогам.

Договоренность по первому требованию достигнута. Уже в субботу, 17 сентября, на внеочередном заседании правительства договоренность будет утверждена. Выполнение второго требования будет осуществляться поэтапно, сообщает агентство LETA.

Как уже сообщалось, что в четверг, 15 сентября, Министерство образования и науки предложило профсоюзу еще одно альтернативное решение вопроса о зарплатах учителей — дополнительное финансирование в размере 56,5 млн евро из госбюджета, которое предлагалось и ранее, а также еще 12 млн евро из средств самоуправлений.

Совет LIZDA в четверг вечером решил, что новое предложение правительства является более выгодным, но требование соблюдения графика повышения заработной платы учителей до сих пор не выполнено, поэтому решение о забастовке не было отменено.

Глава LIZDA Инга Ванага ранее сообщила агентству LETA, что на встрече в пятницу профсоюз попытается убедить премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") в важности принятия Кабмином решения, которое будет обязывать следующее правительство в процессе составления бюджета соблюдать график повышения зарплат педагогам, зафиксированный в Законе "Об образовании".