Забастовка учителей: шествие в голубых жилетках и мыльные пузыри

Работники образования и здравоохранения приняли участие в организованном Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA) шествии протеста, требуя у властей "уважительного и ответственного отношения". К протестующим возле здания Кабмина вышел премьер-министр Кришьянис Кариньш и присоединился к шествию. Сейчас протестующие собрались на Домской площади. Как сообщили организаторы шествия, в акции принимает участие больше восьми тысяч человек.

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Шествие началось в 11:00 и прошло по улицам Бруниниеку, Тербатас, Элизабетес, Бривибас, Вальню, Торню, Екаба до Домской площади. С 12:30 до 14:30 будет проходит собрание на Домской площади, поэтому с 8:00 до 17:00 запрещена стоянка и остановка транспорта на Домской площади. Дойдя до Домской площади, участники шествия запустили мыльные пузыри в качестве "привета" политикам: пузыри похожи на обещания политиков, красивые и так же быстро лопаются.

Педагоги вышли в одинаковых жилетках, на которых написано Pa vienam mēs lūdzam, kopā panākam! ("По одному мы просим, вместе добиваемся!" Участники акции хлопали в ладоши и скандировали Atbildību pieprasam! ("Требуем ответственности") и Cieniet mūsu darbu! ("Уважайте наш труд!". Кроме плакатов, в шествии были видны государственные флаги, замечены также флаги Литвы и Эстонии: коллеги из стран Балтии решили выразить свою солидарность. Участвовали в шествии и представители региональных школ.

Глава литовского профсоюза выступил на сцене Домской площади, где заявил: позор министрам, раз учителя вынуждены бастовать, а не вести уроки. Он рассказал о литовском опыте и о том, что литовские педагоги подарили своим министрам очки, чтобы они рассмотрели учителей. После этого толпа стала скандировать Kauns! ("Стыдно!"). После этого выступил глава эстонского профсоюза и выразил сожаление, что латвийских коллег не слышит правительство, и добавил, что образованные люди должны быть приоритетом государства. Он рассказал, что в Эстонии тоже есть проблема в сфере образования: учителя стареют, а молодых учителей очень мало. И хотя образование в Эстонии до сих пор на очень высоком уровне, но его уровень в дальнейшем — под вопросом. При этом зарплата специалистов с магистерским образованием в среднем на 20% выше, чем зарплата учителей, которые также являются специалистами с магистерским образованием.

Все это время на сцене находились премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр образования Анда Чакша, которые ждали своей очереди выступить. Кариньш присоединился к шествию, когда оно проходило мимо здания Кабмина. Он разговаривал с учителями и спрашивал, чего именно они пытаются добиться. Некоторые учителя разговаривали с ним на повышенных тонах. Также в шествии замечен министр финансов Арвил Ашераденс из "Нового Единства".

Кариньш выступил перед собравшимися в 13:20. Глава Lizda Инга Ванага, давая ему слово, поблагодарила его за смелость. Кариньш, в свою очередь, поблагодарил тех учителей, которые были готовы с ним поговорить, пока он шел с ними в шествии.

Последние четыре года, руководя предыдущим правительство, мы сантим в сантим выполняли все обещания, связанные с зарплатами педагогов (собравшиеся смеются). Еще до этого было решено разработать график повышения зарплат, и этот график задержался. Если за него кто-то ответственен, то это я (бейдзот, кричат в топле)", — признал министр. Однако добавил, что работа идет, и графики разрабатываются в сотрудничестве с Lizda. Кариньш сослался на слова представителя эстонского профсоюза и поблагодарил его за то, что он дал понять, что и в Эстонии ситуация не такая радужная.

Он обратил внимание, что некоторые плакаты требуют оставить все как есть, только дать больше денег, однако без реформ никакого хорошего результата не будет (после этого толпа стала кричать возмущеннее всего).

Кариньш пообещал, что правительство будет следовать графику повышения зарплат, еще раз подчеркнув, что он разработан в сотрудничестве с профсоюзом.

Собравшиеся Кариньша освистывали и кричали "Rezultātu!", "Meli!" И "Atkapies!"("Результат!", "Вранье!" и "Уйди в отставку!"). Глава профсоюза в ответной речи сказала, что да, повышение зарплат было — но после акций протеста. "Это мы вас вынудили", — подчеркнула она.

После Кариньша выступила Анда Чакша и начала с того, что раскритиковала учителей за шум. "Вы же знаете, каково стоять перед классом, когда никто не слушает и не хочет слушать". После этого она добавила, что понимает трудности учителей, особенно в том, что касается реформ, и понимает, почему они вышли на шествие.

Она сказала, что все цифры, связанные со ставками учителей, были согласованы с Lizda, и ни одна из этих цифр не была изменена. Она призвала учителей к сотрудничеству, в том числе в том, что связано с новой моделью оплаты, потому что "результата можно добиться только вместе".

Далее выступил Арвил Ашераденс, который заверил, что деньги на запланированное повышение зарплат будут. Он сказал, что "когда латыши собираются вместе в таком количестве, они делают большие дела". После этого он стал говорить об угрозе с востока и об обороне как приоритете и необходимости помогать Украине.

Выступление Ашераденса было прервано, поскольку в толпе кому-то стало плохо. К счастью, пострадавшему смогли помочь участвующие в акции протеста медики. После этого Ашераденс продолжил свою речь.

В шествии участвовали также студенты вузов и около 1 тысячи медиков в знак солидарности с педагогами. Студенты скандировали Stop sliktām reformām! ("Стоп плохим реформам!").

До начала шествия на пресс-конференции глава Lizda Инга Ванага заявила, что педагоги годами сталкиваются с тем, что их не слышат, а политики не выполняют обещание. Меж тем в ближайшем будущем нехватка учителей, ученых и медиков будет все острее.

Президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилнеце добавла, что "сейчас мы слышм, что противопоставляются две отрасли — образование и медицина. Поэтому мы решили объединиться и вместе выступить за здоровую и образованную Латвию. Мы надеемся, что наконец-то кто-нибудь посмотрит с точки зрения жителей Латвии: сколько денег мы тратим на одного жителя Латвии, его здоровье и образование. Какая зарплата у учителей? Какая зарплата у медиков?" Она выразила надежду, что политики поймут, что без здорового и образованного человека невозможно развитие страны. "Нам нужны молодые люди, которые не уезжают, которые свои научные исследования проводят здесь", — подчеркнула Айзсилниеце.

Ранее профсоюз сообщал, что, в шествии примут участие 7500 работников образования и сотрудников вузов и научных учреждений, так как забастовочные требования распространяются и на них. Свое участие в шествии подтвердили представители Латвийской академии наук, Даугавпилсского университета, Лиепайского университета, Латвийского университета, Университета биологических наук и технологий, Латвийской академии культуры, Латвийской музыкальной академии и др.

Профсоюз пригласил спикера Сейма Эдварда Смилтенса, премьер-министра Кришьяниса Кариньша, министра образования и науки Анду Чакшу, министра финансов Арвила Ашераденса и председателя комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Агиту Зариню-Стуре прийти на Домскую площадь, чтобы выслушать представителей профсоюза.

Также сегодня начнется трехдневная забастовка учителей, во время которой многие учебные заведения полностью или частично прекратят работу.

Как сообщалось, ранее правительство утвердил график повышения зарплат педагогов и правила об оплате труда учителей и порядке расчета и распределения целевых бюджетных дотаций. Несмотря на это, LIZDA не отменил забастовку, так как считает, что забастовочные требования не выполнены, а расчеты повышения зарплат неточны.