Заболеваемость Covid-19 в Марупском крае в два раза превышает средний уровень по стране
Foto: Pixabay

Самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии сохраняется в Марупском крае. Там в настоящее время он превышает 2000 случаев на 100 000 населения. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии повысился до 951 случая на 100 000 населения. По оценкам агенства LETA, за сутки в Марупском крае заболеваемость повысилась до 2044,2 случая на 100 000 жителей. В Кекавском. Ропажском и Адажском краях этот уровень превышает 1500 случаев на 100 000 жителей.

Средний уровень заболеваемости по стране превышен в 13 самоуправлениях. Помимо упомянутых выше самоуправлений, средний уровень превышен также в Риге, Сигулдском крае, в Вентспилсе, в Лимбажском крае, в Юрмале, в Олайнском, Саулкрастском, Огрском и Саласпилсском краях.

Больше всего новых случаев Covid-19, выявленных за минувшие сутки, зарегистрировано в Риге — 1005 из 2241 случаев (45%). В Юрмале выявлено 88 новых случаев Covid-19, в Даугавпилсе — 77, в Валмиерском крае — 75, в Кекавском крае — 72, в Марупском крае — 70, в Елгаве — 69. В остальных самоуправлениях количество заболевших меньше.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели выявлено в Риге — 7670 человек. В Даугавпилсе заболело 700 человек, в Марупском крае — 671, в Огрском крае — 573, в Юрмале — 504, в Ропажском крае — 491, в Елгаве — 478 человек.

Среди заболевших за минувшие сутки 469 человек входят в возрастную группу до 19 лет, 410 человек попадают в группу от 30 до 39 лет, 329 человек — в группу от 40 до 49 лет. В других возрастных группах число заболевших меньше.

За последние две недели наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 39 лет — 3647 человек.

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