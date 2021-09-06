Заболеваемость Covid-19 возросла за неделю на 72%. Растет число госпитализаций и "тяжелых" пациентов

Количество новых случаев Covid-19 на прошлой неделе возросло на 72,6% и такое резкое расширение распространения инфекции нельзя объяснить только масштабным тестированием школьников перед очной учебой, сообщил агентству LETA Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Продолжает расти и число госпитализированных пациентов. По сравнению с прошлой неделе госпитализированных больше на 58%. Ежедневно на лечении в больницах находится в среднем 161 "ковидный" пациент. Ежедневно в стационары доставляли 111 пациентов.

На 75% возросло за неделю число "тяжелых" пациентов в больнице. В среднем каждые сутки в стационарах находятся 24 пациента в таком состоянии. Раньше в сутки в среднем было 15 "тяжелых" пациентов.

Увеличение числа тяжелобольных также составляет 75%, в среднем по 24 пациента в день. Раньше в больнице в таком состоянии находилось в среднем 15 пациентов в день.

Из всех проведенных на неделе тестов 76% приходятся на скрининг в школах, 24% — к остальному тестированию.

Из подтвержденных случаев заболевания только 13% были связаны с тестированием школьников и 87% — с тестированием всех остальных жителей. Положительные случаи, выявленные в ходе школьного скрининга, относятся к 215 образовательным учреждениям на 62 административных территориях. 61% выявленных в ходе скрининга случаев Covid-19 сопровождались симптомами, показывает опрос эпидемиологов.

В среднем на прошлой неделе в стране делались в среднем 31 997 тестов в сутки, ежедневно выявлялось в среднем 314 новых случаев. Всего на неделе подтверждены 2199 новых случаев Covid-19: 1770 или 80% заболевших не были привиты, а 429 или 20% заболевших были вакцинированы. Инфекция Covid-19 в 2,6 раза чаще выявляется у тех, кто не не прошел вакцинацию, чем у привитых.

Наблюдается постоянный рост числа новых случаев Covid-19 среди детей и подростков в возрасте до 19 лет: особенно среди тех, кому 7-9 лет и 10-14 лет. Среди детей дошкольного возраста заболеваемость ниже средней по стране.

Одновременно растет заболеваемость и в других возрастных группах.

На прошлой неделе заболеваемость продолжила расти во всех регионах. В Риге уже второй день подряд число инфицированных превышает 1000 человек.

Уровень воспроизводства (R) Covid-19 вырос до 1,46 за последнюю неделю (ранее 1,29), что указывает на более широкое распространение инфекции в обществе.