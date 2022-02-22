Заболеваемость Covid-19 за неделю снизилась на 1,7%; чаще заражаются жители в возрасте

После длительного периода роста количество новых случаев Covid-19 за неделю снизилось. Если на позапрошлой неделе были подтверждены 68 517 случаев, то на прошлой — 67 322 новых случая. Сокращается количество случаев инфицирования в школах — минус 27,1% за неделю. За пределами школьного скрининга количество случаев заболевания возросло на 1,02%.

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При этом доля позитивных результатов при тестировании возросло с 41,5% до 44,5%. Об эпидемиологической ситуации на заседании правительства докладывал министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).

Дети болеют реже, пожилые чаще

Заболеваемость в возрастной группе 10-19 лет медленно снижается. Такая же тенденция наблюдается в возрастных группах до 9 лет и 40-49 лет. После пика на прошлой неделе чуть вниз пошла и заболеваемость в группе 30-39 лет, но несколько пошла вверх среди жителей 20-29 лет.

Самые выраженный рост заболеваемости — в возрастных группах старше 50 лет. Среди всех инфицированных на прошлой неделе 13,1% — жители старше 60 лет (29,5% — жители до 20 лет, 57,4% — жители в возрасте 20-59 лет).

Абсолютный лидер по заболеваемости — Елгава. Далее следуют — Кекавский, Олайнский, Марупский, Ропажский края, Рига.

На 20 февраля в больницах находились 655 пациентов с основным диагнозом Covid-19 и 641 пациент с другим основным диагнозом, но болеющим параллельно коронавирусом. Среди пациентов больниц у 6,5% — тяжелое течение болезни. На 15,1% возросла смертность от Covid-19 — в среднем умирают 12 человек в день.

Все чаще жители болеют Covid-19 повторно — 10,7% от всех случаев, зафиксированных на прошлой неделе.

Вакцинация работает?

Реже всего по-прежнему заболевают те, кто сделал бустерную прививку. Среди этой категории заболеваемость составляет 2035 случаев на 100 000 жителей. Среди тех, кто прошел первичную вакцинацию — 4049,2% на 100 000 жителей, среди непривитых — 4194,5 на 100 000 жителей.

В пользу вакцинации говорят и данные о госпитализациях. Среди невакцинированных доля госпитализаций — 43,9 на 100 000 жителей, среди прошедших первичную вакцинацию — 18,4 на 100 000, среди тех, кто сделал бустер — 8,8 на 100 000.

Количество летальных исходов среди непривитых — 9,2 случая на 100 000 жителей. Среди прошедших первичную вакцинацию — 3,1 на 100 000, среди сделавших бустер — 1,7 на 100 000.