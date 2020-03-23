Заболевание Covid-19 подтверждено еще у одного работника театра Dailes

Заболевание Covid-19 лабораторно подтверждено еще у одного работника театра Dailes. Об этом рассказала специалист театра по общественным отношениям Лаура Леймане.

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20 марта на пресс-конференции представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков сообщил, что у одного из работников театра подтвержден Covid-19.

23 марта стало известно, что заразился еще один работник театра. Вероятно, источником его заражения является контакт за пределами театра.

Перевощиков сообщил, что проверились еще несколько человек — технический персонал и актеры, и пока результаты всех тестов отрицательные.

Что касается ранее заболевшего работника театра, то он болеет в легкой форме, уже выздоравливает, и, возможно, через несколько дней ему будет проведен повторный тест, сообщила Леймане.

Театр Dailes не дает спектаклей с 16 марта, и его работники в рамках возможностей работают из дома.