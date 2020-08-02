За минувшие сутки заболевшие Covid-19 снова появились в Тукумском и Кокнесенском краях, свидетельствует обобщенная Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) информация.

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В свою очередь, в Гулбене количество заболевших увеличилось на два человека - теперь их 14.

В Риге новых случаев Covid-19 не констатировано, в столице по-прежнему инфицировано 83 человека.

Как сообщалось, в субботу были проведены 1354 анализов на коронавирус и пять результатов оказались положительными.

Согласно информации, находящейся в распоряжении ЦПКЗ, двое заболевших контактировали с человеком, который вернулся из-за границы (страны, где показатель заболеваемости ниже 16) и еще двое - с человеком, которым вернулся из страны, в которой заболеваемость выше 16. В отношении еще одного заболевшего идет эпидемиологическое расследование.

За сутки в больницы не поступали новые больные ковидом. Всего в стационарах находятся четыре человека, все со среднетяжелым ходом болезни. Выписан 191 человек.