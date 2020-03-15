Заболевшие пассажиры аэропорта “Рига” смогут сдать анализы на COVID-19 прямо в аэропорту

Чтобы снизить риски распространения коронавируса COVID-19, все пассажиры аэропорта Рига с кашлем, воспаленным горлом и температурой смогут сдать анализы прямо в аэропорту, сообщила в эфире Латвийского телевидения министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!), передает LETA.

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Результаты анализов станут известны позже, поэтому надо будет оставить свою контактную информацию.

Представитель аэропорта Лаура Карните призвала встречающих и перевозчиков не заходить в аэропорт, кроме случаев, когда пассажиру нужна помощь, чтобы из него выйти. Помимо прочего, пассажиров призывают по возможности использовать личный транспорт для того, чтобы попасть домой.

Анализы можно сдать в медпунктах терминалов Е и С до получения багажа.

Как уже сообщалось, до 14 апреля в Латвии объявлена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса COVID-19. 17 марта в стране будет прекращено всё международное пассажирское сообщение.