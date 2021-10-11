Заболевший Covid-19 пассажир ехал на автобусе из Салдуса в Ригу
Foto: LETA

Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в ходе эпидемиологического расследования констатировали, что в воскресенье, 10 октября, пассажир с подтвержденной инфекцией Covid-19 ехал на автобусе из Салдуса в Ригу, сообщает агентство LETA.

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Пассажир ехал по маршруту Лиепая-Рига на автобусе, выехавшем из Салдуса в 12.30.

Всем пассажирам этого автобуса рекомендуется следить за своим здоровьем. Если обнаружены симптомы, типичные для инфекции Covid-19, рекомендуется остаться дома и обратиться к семейному врачу.

При появлении симптомов заболевания тест на Covid-19 можно сделать бесплатно по направлению врача, напоминает SPKC. В нерабочее время семейного врача, если у пациента есть признаки острой респираторной инфекции или другие признаки заболевания Covid-19, тест может быть проведен бесплатно без направления врача, врачебной практики или медицинского учреждения.

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rus.DELFI.lv

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Коронавирус Латвия пандемия Covid-19
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