Задержали в аэропорту. Ровно 30 лет назад Эгилса Левитса выдворили из СССР

30 апреля 1990 года в Ригу самолетом из Стокгольма прибыл Эгилс Левитс — нынешний президент Латвии, а тогда автор концепции декларации о восстановлении независимости Латвии. Он планировал посетить собрание Гражданского конгресса, на котором эта организация должна была объявить Верховный Совет Латвийской ССР "органом местного оккупационного управления". Однако в аэропорту "Рига" Левитса задержали люди в форме, пишет газета Latvijas avīze.

"Возле зоны паспортного контроля пограничник, увидев меня, попросил отойти в сторонку и подождать. Видимо, меня уже ждали. Когда остальные пассажиры уже прошли, ко мне подошел офицер, завел в соседнее помещение, приставил ко мне двух охранниов и сообщил, что я арестован", — приводит издание воспоминания Левитса.

"Однако кто-то из пассажиров, видимо, заметил все это и сообщил Гражданскому конгрессу. Конгресс сразу же принял резолюцию, требуя моего освобождения. Однако через какое-то время меня посадили в самолет на Москву", — говорит политик.

В Москве Левитсу пришлось ждать под охраной несколько часов, после чего пришел офицер и сообщил, что советские власти приняли решение выдворить активиста из СССР — обратно в Германию, где тот проживал. Latvijas avīze отмечает, что сделано это было, несмотря на то, что у Левитса на руках имелась выданная 11 апреля виза.

Из Москвы Левитса доставили рейсом во Франкфурт. В Латвию он смог вернуться лишь после развала Советского Союза в августе 1991 года.