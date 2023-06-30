Задержан "дилер" российских телеканалов; оценивается степень вины клиентов
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Госполиция задержала мужчину 1979 года рождения за нелегальную предпринимательскую деятельность. Подозреваемый продавал ретрансляторы и ресиверы для просмотра запрещенных в Латвии российских телеканалов, сообщили в полиции.

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Предлагаемый телепакет включал в себя такие телеканалы, как НТВ, "Мир", "Россия", Первый канал — все они ранее были внесены в "черный список" Национальным советом по электронным СМИ за распространение пророссийской политической повестки.

"Государственная полиция получила информацию о противоправных действиях мужчины, распространяя устройства, предназначенные для ретрансляции запрещенных в Латвии телеканалов, что способствовало распространению дезинформации в обществе. Полиция незамедлительно предприняла процессуальные действия по прекращению уголовного преступления, задержала указанного лица и определила круг его клиентов", — говорится в пресс-релизе Госполиции.

Правоохранители отмечают, что продавец находил клиентов как среди своих знакомых, так и через объявления в интернете.

В ходе серии санкционированных обысков в Риге и Олайнском крае сотрудники полиции обнаружили и изъяли девять специально адаптированных устройств и их компонентов.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, к самому подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. До сих пор в поле зрения он не попадал.

В Госполиции отметили, что также будут оценивать ответственность тех, кто покупал устройства и смотрел запрещенные телеканалы

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