Задержан глава Пограничной службы Гунтис Пуятс (обновлено: Пуятс отпущен)
Foto: LETA

Бюро внутренней безопасности задержало главу Государственной пограничной службы Гунтис Пуятса. После стало известно, что Пуятс отпущен, но ему запрещено исполнять рабочие обязанности

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Адвокат Пуятса Алла Юраша сообщила агентству LETA, что ее подзащитного задержали утром, а сейчас уже отпустили. К нему применен статус подозреваемого в связи неисполнением обязанностями государственного должностного лица, вызвавшим серьезные последствия. Инкриминируемое преступление связано со строительством инфраструктуры на латвийско-российской границе. Вероятно всего, это то же дело, в котором фигурирует бывший глава Погранохраны Нормунд Гарбарс. Он был задержан в прошлом году, в начале сентября, по делу о возможных преступлениях при строительстве инфраструктуры пограничной зоны на латвийско-российской и латвийско-белорусской границе.

По словам адвоката, у Пуятса прошел обыск, но ничего существенного изъято не было. "Решение о признании подозреваемым непонятно", — считает Юраша. По ее словам, запрет на выполнение обязанностей будет обжалован.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) комментарии об этом деле пока не дает. Агентству LETA не удалось связаться с Бюро внутренней безопасности. Пресс-секретарь Погранохраны Кристине Петерсоне подтвердила в разговоре с агентством, что работники Бюро внутренней безопасности были в штабе Пограничной службы. Был ли обыск, она не сказала, потому что такой ответ имеет право давать только Бюро внутренней безопасности. О том, где сейчас Пуятс, она тоже не сказала.

Как отмечает LETA, Пуятс ранее публично критиковал главу Бюро внутренней безопасности Валтера Мурниекса В октябре он заявлял, что обратится в прокуратуру в связи с возможными нарушениями в расследовании дел против пограничников. Мурниекс же в марте в интервью телеканалу TV3 заявил, что Пограничная служба — единственная структура МВД, которая абсолютно не хочется сотрудничать и противится этому.

5 марта Мурниекс и Пуятс были на переговорах у министра внутренних дел, после чего Гиргенс объявил, что "топоры войны зарыты", а каждое учреждение будет выполнять свою функцию.

Новость будет дополняться.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

15

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя