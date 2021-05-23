Задержанный в Беларуси самолет с литовцами и латвийцами приземлился в Вильнюсе

В летевшем из Афин в Вильнюс самолете, который посадили в Минске, чтобы арестовать белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, находились также два жителя Латвии, сообщил в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Около 22:30 стало известно, что Boeing 737-800 Ryanair приземлился в Вильнюс.

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Большая часть пассажиров — граждане Литвы, присутствуют также два латвийца.

Ринкевич осудил действия белорусских властей и подчеркнул, что они противоречат международному праву. "Это абсолютно неприемлемо. Самолет и всех пассажиров нужно немедленно освободить, они должны продолжить путь к месту назначению. Международная реакция должна быть мощной и эффективной", — заявил политик.

Как ранее сообщалось, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. В нем с 170 другими пассажирами летел оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич, главный администратор Telegram-канала "Беларусь головного мозга" и бывший главный редактор Nexta. Его задержали, и теперь ему может грозить смертная казнь.

Перед вылетом он заметил за собой слежку — из чего издания Nexta и "Беларусь головного мозга" делают вывод, что самолет посадили намеренно.

Телеграм-канал "Беларусь головного мозга" опубликовал переписку Протасевича со своим знакомым.

Delfi просит откликнуться латвийских пассажиров злополучного рейса и рассказать нам о том, как на самом деле разворачивались события на борту самолета Raynair, а также во время вынужденной посадки в Минске и посадки в Вильнюсе. Пишите нам на мейл rus.redakcija@delfi.lv.